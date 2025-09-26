Pedro, energia senza età: Sarri valuta il suo impiego col Genoa

Lo spagnolo, 38 anni, resta una risorsa preziosa tra i dubbi di modulo e l’emergenza a centrocampo

Matteo Ischiboni
L’esperienza al servizio della squadra

La seconda giovinezza di Pedro, iniziata con Baroni e proseguita con Sarri, continua a sorprendere. Nonostante i suoi 38 anni, in campo dimostra freschezza e intensità, come nel derby in cui è stato schierato titolare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo potrebbe partire dall’inizio anche contro il Genoa. Sarri, alle prese con l’emergenza a centrocampo, riflette su un cambio di modulo: sia con il 4-4-2 sia con il 4-2-3-1, Pedro può essere utilizzato come trequartista alle spalle di Castellanos. L’alternativa resta Dia.

Una scintilla per la Lazio

L’ex Barcellona non ha ancora trovato la via del gol in questa stagione, ma nel derby è andato vicino alla rete, giocando con energia e determinazione fino all’ultimo minuto. Sarri lo aveva scelto per dare ritmo offensivo e creare più pericolosità, sfruttando la sua capacità di fungere da raccordo centrale. Da ala rischierebbe di essere troppo spremuto, ma come trequartista ha la libertà di muoversi e accendere il gioco. La sua freschezza mentale e fisica, curata anche attraverso una gestione mirata negli allenamenti, rappresenta una delle poche scintille in una Lazio ancora alla ricerca di fiducia e continuità. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se sarà lui a guidare l’attacco biancoceleste.

