Sarri in difficoltà post-derby: il tecnico pensa a un cambio di modulo
Il tecnico biancoceleste valuta il 4-4-2 o il 4-2-3-1: Basic pronto dal 1’, Vecino in dubbio fino all’ultimo
Le ipotesi tattiche
La sconfitta nel derby ha lasciato strascichi pesanti in casa Lazio, non solo per il risultato ma anche per le assenze tra squalifiche e infortuni. Per far fronte all’emergenza a centrocampo, Maurizio Sarri potrebbe abbandonare il consueto 4-3-3 e passare a un nuovo assetto. Le alternative, secondo il Corriere dello Sport, sono due: 4-4-2 o 4-2-3-1. In entrambi i casi, Tavares rischia il posto, con Pellegrini favorito per una maglia da titolare.
Nel 4-4-2, la linea difensiva sarebbe composta da Hysaj, Gila, Romagnoli e Pellegrini, con lo spagnolo eventualmente avanzato a centrocampo. Cataldi e Basic formerebbero la coppia di mediani, con Vecino pronto a subentrare se recuperato. Sulle fasce Marusic e Zaccagni, mentre in avanti Pedro o Dia affiancherebbero Castellanos.
Nel 4-2-3-1, invece, il tridente alle spalle di Taty sarebbe formato da Cancellieri, Pedro o Dia e Zaccagni.
Il dubbio Vecino
Attenzione particolare alla situazione di Vecino. L’uruguaiano è clinicamente guarito, ma in settimana ha accusato ancora tracce di edema che lo hanno costretto a rallentare. Ieri ha saltato la doppia seduta e tra oggi e domani, in un arco di 48 ore, proverà a capire se potrà essere a disposizione. In caso di risposta positiva, e con Basic titolare dall’inizio, il centrocampista potrebbe essere gestito con una staffetta.