Sarri in difficoltà post-derby: il tecnico pensa a un cambio di modulo

Le ipotesi tattiche

La sconfitta nel derby ha lasciato strascichi pesanti in casa Lazio, non solo per il risultato ma anche per le assenze tra squalifiche e infortuni. Per far fronte all’emergenza a centrocampo, Maurizio Sarri potrebbe abbandonare il consueto 4-3-3 e passare a un nuovo assetto. Le alternative, secondo il Corriere dello Sport, sono due: 4-4-2 o 4-2-3-1. In entrambi i casi, Tavares rischia il posto, con Pellegrini favorito per una maglia da titolare.

Nel 4-4-2, la linea difensiva sarebbe composta da Hysaj, Gila, Romagnoli e Pellegrini, con lo spagnolo eventualmente avanzato a centrocampo. Cataldi e Basic formerebbero la coppia di mediani, con Vecino pronto a subentrare se recuperato. Sulle fasce Marusic e Zaccagni, mentre in avanti Pedro o Dia affiancherebbero Castellanos.

Nel 4-2-3-1, invece, il tridente alle spalle di Taty sarebbe formato da Cancellieri, Pedro o Dia e Zaccagni.

Il dubbio Vecino

Attenzione particolare alla situazione di Vecino. L’uruguaiano è clinicamente guarito, ma in settimana ha accusato ancora tracce di edema che lo hanno costretto a rallentare. Ieri ha saltato la doppia seduta e tra oggi e domani, in un arco di 48 ore, proverà a capire se potrà essere a disposizione. In caso di risposta positiva, e con Basic titolare dall’inizio, il centrocampista potrebbe essere gestito con una staffetta.