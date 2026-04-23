Coppa Italia, le pagelle di Atalanta-Lazio: Motta da impazzire, Romagnoli leader, Zaccagni delude

Quattro rigori parati da Motta, due gol annullati all’Atalanta, supplementari, rigori e un finale da cardiopalma: al New Balance è andata in scena una partita destinata a rimanere nella memoria della storia laziale.

Una sfida colma di emozioni. Nel finale dei tempi regolari succede di tutto: all’84’ Romagnoli porta avanti la Lazio, ma appena due minuti dopo Pasalic ristabilisce la parità.

I tempi supplementari non bastano a spezzare l’equilibrio e si va ai rigori. Un clamoroso Edoardo Motta diventa l’eroe di serata, parando ben quattro rigori e regalando alla Lazio la finale di Coppa Italia.

Le pagelle di Atalanta-Lazio

Motta - 9

Sbaglia praticamente tutto con i piedi ed è incerto tra i pali, ma non importa nulla. Perché nel finale tira fuori dal cilindro una parata straordinaria su Scamacca e poi, nella lotteria dei rigori ne para quattro e manda in finale la Lazio. Di diritto il migliore in campo.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Marusic - 5,5

Rientra dall'infortunio e la partita che si trova davanti è subito uno stress test, dovendo infatti contenere due clienti scomodi come Zappacosta e Zalewski. Spesso è impreciso negli appoggi e soffre in copertura. Dal 65' Lazzari - 6 Entra concentrato ed è bravo in fase di contenimento, meno efficace in ripartenza, ma entra in un momento complicato, con gli avversari che spingono forte.

Gila - 6,5

Il migliore senza dubbio della Lazio, annulla Krstovic e fa l'ennesima partita gigantesca. Peccato davvero per l'infortunio, che priva la squadra del suo leader difensivo e non solo. Dal 77' Provstgaard 6 - Concentratissimo e attento, non sbaglia praticamente nulla e di testa è dominante.

Romagnoli - 7

Partita monumentale. Segna il gol del momentaneo 1-0 e poi difende, svetta e si prende in mano la difesa nel momento più difficile. Prestazione monstre.

Tavares - 5,5

Non entusiasmante in fase di spinta, ma fa un lavoro importantissimo su Bernasconi prima e su Bellanova poi. Peccato per il rigore sbagliato, totalmente ininfluente.

Basic - 6

La sua l'occasione più pericolosa del primo tempo con un colpo di testa insidioso che finisce sopra la traversa. Gara di sostanza e corsa, con grande ordine e palleggio. Dal 77' Dele-Bashiru 5,5 - Entra e ci mette tanta corsa e voglia, senza però riuscire a lasciare il segno.

Patric - 6

Ancora una volta schierato mediano, oggi forse offre la sua prestazione meno convincente, stressato però dal pressing di De Roon ed Ederson. Ci mette comunque tanto cuore. Dall'84' Cataldi 6 - Tanto cuore, ripiegamenti a perdifiato in difesa e voglia di aiutare. Peccato per il rigore sbagliato, che fortunatamente non pregiudica il passaggio del turno.

Taylor - 6,5

Corre, non si ferma mai, è ovunque. Altra prestazione totale, finisce con i crampi, ma dagli undici metri è glaciale e segna spiazzando Carnesecchi.

Cancellieri - 6

Primo tempo deludente e con poca incisività, nella ripresa però si riprende e fa allungare bene la squadra. Dal 65' Isaksen 5,5 - Entra con poco mordente, senza mai avere la possibilità di rendersi pericoloso. Si rifà segnando il rigore nella lotteria finale.

Noslin - 6

Lotta, corre e si spende tantissimo per 120' minuti, non gli si non riconoscere un impegno incredibile, ma l'efficacia è sicuramente inferiore a Napoli. È comunque sempre in mezzo al gioco.

Zaccagni - 5,5

Forse il peggiore. Non riesce mai a saltare l'uomo e a creare pericoli. In fase difensiva è però sempre in palla, con coperture importanti e a volte decisive. Dal 103' Pedro 6 - Mette in mostra tutta l'esperienza che serve nei supplementari dimostrando ancora una volta di essere un grande campione. Non calcia l'ultimo rigore perché Motta gli facilita il compito parando tutto.

La pagella di Sarri

Voto: 7

Prepara la partita alla perfezione, mettendo in difficoltà la Dea in contropiede, pur con imprecisione tra gli interpreti offensivi. La fase difensiva è però perfetta come sempre.