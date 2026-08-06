Frosinone-Lazio: probabili formazioni e dove seguire il match in tv e streaming
Ecco le probabili formazioni per l'amichevole tra Frosinone e Lazio e dove seguire il match
Dopo la striscia consecutiva di vittorie nelle amichevoli contro x, domenica 9 agosto alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo allo Stirpe per sfidare la Frosinone nell'ultimo match prima dell'avvio dei x di Coppa Italia e del Campionato.
Frosinone-Lazio: le probabili formazioni
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Fini, Raimondo, Zerbin. All.: Alvini.
A disposizione: Desplanches, Pisseri, Kone, Amey, Gelli, El Azzouzi, Kvernadze, Corrado, Oyono, Colley, Hasa.
LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. All.: Gattuso.
A disposizione: Motta, Renzetti, Floriani, Lazzari, Bordon, Romagnoli, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Belahyane, Cancellieri, Sana Fernandes, Serra, Artistico.
Frosinone-Lazio: dove seguire l'amichevole
I tifosi del club biancoceleste potranno seguire l'ultima amichevole su Lazio Style Channel, sul canale YouTube ufficiale del club, in FM sugli 89.3 MHz, su Dazn ed anche su Sportitalia.