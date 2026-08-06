Lazio, auguri a Danilo Cataldi: il centrocampista biancoceleste compie 32 anni

Giornata speciale in casa Lazio. Oggi, 6 agosto, Danilo Cataldi festeggia il suo 32° compleanno. Nato a Roma nel 1994, il centrocampista biancoceleste celebra un'altra ricorrenza con il club in cui è cresciuto calcisticamente e con il quale ha costruito gran parte della sua carriera.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Cataldi ha esordito in prima squadra dopo aver completato tutta la trafila nelle giovanili. Nel corso degli anni ha vissuto anche esperienze lontano dalla Capitale, che gli hanno permesso di maturare e tornare in biancoceleste con un bagaglio tecnico e umano ancora più ricco.

Con la maglia della Lazio il centrocampista romano ha collezionato numerose presenze, distinguendosi per la sua capacità di dettare i tempi di gioco, la qualità nella costruzione dell'azione e l'attaccamento ai colori biancocelesti.