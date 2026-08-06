Pedullà: "La Lazio ha il sì di Ivanovic, il Benfica…"

Stenta a decollare il mercato della Lazio, che fin qui si è mossa solo su profili a parametro zero, ma Gattuso è stato chiaro: ha bisogno di un attaccante ed un difensore.

La situazione tra la Lazio e Ivanovic

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio si è reinserita per Franjo Ivanovic ed ha il sì del calciatore. Sull'attaccante del Benfica c'è anche il Betis Siviglia che ha chiesto tempo. Il club biancoceleste aspetta una risposta dai portoghesi nel weekend.

Il post su X