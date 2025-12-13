Castellanos ora o mai più: la Lazio gli chiede la svolta e a gennaio può partire

Castellanos dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori è tornato a collezionare minuti nelle ultime gare ed oggi contro il Parma è chiamato ad incidere, visto che nelle ultime tre uscite è rimasto a secco.

Il rendimento con Sarri

Come riportato dal Corriere della Sera, Castellanos sotto la gestione Sarri ha totalizzato solamente 4 reti a fronte di 43 presenze. Le occasioni da gol per la Lazio nelle ultime gare si stanno moltiplicando tuttavia il Taty non è al top della condizione, Noslin non è un attaccante e Dia è una mezza via.

Lo scenario per gennaio

Sempre come riportato dal Corriere della Sera, Sarri reputa Castellanos cedibile con il valore netto del calciatore che a gennaio si aggirerà sugli 8.5 milioni di euro, una buona base per pensare di imbastire una plusvalenza necessaria per evitare sanzioni nel mercato estivo. Con una cessione intorno ai 20-25 milioni la plusvalenza sarebbe infatti di 11-16 milioni. L'idea della Lazio è quella di vendere Castellanos per prendere un profilo più adatto al gioco di Sarri, ma nel mentre ci si attende una risposta dal Taty in queste partite.