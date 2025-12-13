Parma-Lazio, le probabili formazioni: Pellegrini si candida per la maglia da titolare
Queste le probabili formazioni scelte da Maurizio Sarri e Carlos Cuesta per Parma-Lazio
Programmato alle 18.00 il fischio d'inizio di Parma-Lazio, sfida valida per la 15° giornata di Serie A. Il giovane Cuesta sfida il veterano Sarri, una sfida generazionale che porta con sé però la pesantezza dei punti in palio con le due squadre che cercano per motivi differenti di classifica il premio massimo. I biancocelesti hanno trovato una forte quadratura, ma ogni settimana Sarri deve far fronte a nuove assenze, ultima in ordine di tempo quella di Isasken; dal canto suo, invece, Cuesta deve trovare maggiore solidità difensiva per ottenere continuità di risultati.
Le probabili formazioni di Parma-Lazio
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ondrejka, Valeri; Benedyczak, Pellegrino.
All. Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
All. Sarri.
La designazione arbitrale per Parma-Lazio
ARBITRO: MARCHETTI
ASSISTENTI: ROSSI C. – TRINCHIERI
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: VOLPI