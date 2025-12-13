Parma-Lazio, le probabili formazioni: Pellegrini si candida per la maglia da titolare

Beniamino Civitelli /
pellegrini

Programmato alle 18.00 il fischio d'inizio di Parma-Lazio, sfida valida per la 15° giornata di Serie A. Il giovane Cuesta sfida il veterano Sarri, una sfida generazionale che porta con sé però la pesantezza dei punti in palio con le due squadre che cercano per motivi differenti di classifica il premio massimo. I biancocelesti hanno trovato una forte quadratura, ma ogni settimana Sarri deve far fronte a nuove assenze, ultima in ordine di tempo quella di Isasken; dal canto suo, invece, Cuesta deve trovare maggiore solidità difensiva per ottenere continuità di risultati.

Queste le probabili formazioni scelte da Maurizio Sarri e Carlos Cuesta per Parma-Lazio.

Le probabili formazioni di Parma-Lazio

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ondrejka, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. 

All. Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. 

All. Sarri.

Sarri
Sarri - Fraioli

La designazione arbitrale per Parma-Lazio

ARBITRO: MARCHETTI 

ASSISTENTI: ROSSI C. – TRINCHIERI

IV:       AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:       VOLPI

