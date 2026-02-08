Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

Tutto pronto all’Allianz Stadium, tra meno di un’ora Juventus e Lazio scenderanno in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A. Sarri dovrà fare a meno di Lazzari, Pellegrini che è squalificato e del capitano Zaccagni che è alle prese con un infortunio. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte iniziali dei due allenatori.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. All.: Spalletti

A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zeghrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.

A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Patric, Romagnoli, Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri.