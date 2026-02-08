Juventus-Lazio, Maldini: "Sono motivato, su Sarri..."

Nel pre gara di Juventus–Lazio, ai microfoni di Dazn, ha parlato Daniel Maldini. Il nuovo acquisto biancoceleste ha condiviso le sue emozioni alla vigilia di una sfida importante, soffermandosi sull’impatto avuto con il nuovo ambiente e sulle prime settimane di lavoro a Formello.

Queste le sue parole:

Con che sensazioni arrivo a questa partita? Arrivo sicuramente positivo e motivato, durante queste settimane sono uscite tante notizie ma la prima è sempre stata la Lazio. Sono contento di essere qui. Bremer? Ho studiato qualcosa, vediamo.

Sarri? Sensazioni sono super positive, mi sono trovato subito bene sia con i compagni sia col mister. Speriamo di avere continuità.

