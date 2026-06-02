Baroni: "Alla Lazio tornerei anche a piedi. Lotito? Impossibile averci un rapporto costruttivo"

Il mister Marco Baroni è intervenuto ai taccuini del Corriere dello Sport per raccontare il periodo alla Lazio, il rapporto con i tifosi e con Lotito.

La Lazio è stata la squadra più forte che abbia allenato e andare via da qui il dolore più intenso di tutta la mia carriera. Essere forte significa che il giocatore vuole vincere e per esserlo deve dimostrarsi superiore a chi lo sfida. Per farlo non deve avere soltanto qualità tecniche e competitività, ma anche personalità, rispetto di sé e dei suoi compagni, valori morali e tenacia. La Lazio di giocatori forti ne aveva moltissimi e tutto il gruppo mi ha dato disponibilità, partecipazione e voglia di condividere ogni momento. Ne sono fiero e orgoglioso.

Pedro può fare quello che vuole e lo farà bene perché è un uomo straordinario con tantissime qualità. Il talento calcistico, nonostante fosse un campione che ha vinto di tutto, non era neanche tra le più importanti.

Sono andato via perché la dirigenza non ha mostrato il necessario apprezzamento nei confronti del mio lavoro. Quando sei sopportato lo intuisci, quando hai una data di scadenza addosso lo capisci e io a sentirmi sopportato o a essere uno yogurt sullo scaffale non ambisco. Con il presidente non c'è stata neanche occasione di salutarsi stringendosi la mano. Dopo Lazio-Lecce c'era molta delusione e una strana atmosfera. È successo tutto subito, tutto di fretta, tutto di corsa.

Se avevo un problema di rapporti con Lotito? Faccio io una domanda: secondo lei è possibile avere un rapporto costruttivo con Lotito? Con lui a volte ti trovi in situazioni in cui è difficile pensare a una causa comune. Con Fabiani la relazione è stata professionale. Ho pensato solo al bene della Lazio. Ho la mia storia, la devo rispettare. Lotito che mi dà dello scemo? È stato più un problema per la sua persona che per la mia. Lei è libero di non crederci, ma non mi ha fatto nessun effetto.