Calciomercato Lazio, un difensore del Braga nel mirino biancoceleste: il profilo
Con la finestra di mercato che sta per aprirsi, il club biancoceleste ha individuato un profilo per la difesa, ecco di chi si tratta
La Lazio si prepara a un restyling profondo. Con diversi giocatori in uscita, il reparto arretrato è quello che desta più preoccupazioni: la coppia Gila-Romagnoli, pilastro dell'era Sarri, sembra ormai vicina ai titoli di coda. Lo spagnolo è corteggiatissimo dal Napoli, mentre l'ex rossonero valuta le sirene arabe dell'Al Sadd. Nonostante la fiducia nel giovane Provstgaard, la dirigenza sa che serve correre ai ripari.
Il muro su Gila resta alto
Nonostante le voci di mercato, la linea della Lazio è ferma: il club fa muro per Mario Gila. La dirigenza punta a trattenere lo spagnolo, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e il rischio concreto di vederlo partire a parametro zero tra un anno. Una scommessa rischiosa, che dipenderà molto anche dalla reazione del ragazzo di fronte alla fermezza della società.
Obiettivo Portogallo per il futuro
Mentre si attende l'ufficialità di Gennaro Gattuso in panchina, il mercato biancoceleste guarda già altrove. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, è spuntato un nuovo nome per la difesa: si tratta del centrale tedesco Bright Arrey-Mbi, 23 anni, attualmente al Braga. Il giocatore è assistito dallo stesso agente del tecnico, Jorge Mendes, un dettaglio che potrebbe facilitare i dialoghi, anche se per ora la trattativa rimane in una fase di stallo senza riscontri concreti.