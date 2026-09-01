Samuel Gigot ha rescisso il suo contratto con la Lazio

Ginevra Sforza /

Termina ufficialmente l'avventura di Samuel Gigot alla Lazio. Secondo quanto raccolto da L'Equipe, il centrale francese ha rescisso il proprio contratto con la Lazio lo scorso martedì, complice la scadenza a giugno 2027 e soprattutto i numerosi infortuni che lo hanno fortemente debilitato nel corso della sua esperienza in biancoceleste. 

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Sempre secondo quanto raccolto dal quotidiano francese, il giocatore è quindi libero di poter firmare con qualsiasi altra squadra e al momento avrebbe interessi da parte del Qatar, della Turchia e in Ligue 1.

 

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