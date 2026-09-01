Samuel Gigot ha rescisso il suo contratto con la Lazio

Termina ufficialmente l'avventura di Samuel Gigot alla Lazio. Secondo quanto raccolto da L'Equipe, il centrale francese ha rescisso il proprio contratto con la Lazio lo scorso martedì, complice la scadenza a giugno 2027 e soprattutto i numerosi infortuni che lo hanno fortemente debilitato nel corso della sua esperienza in biancoceleste.

Sempre secondo quanto raccolto dal quotidiano francese, il giocatore è quindi libero di poter firmare con qualsiasi altra squadra e al momento avrebbe interessi da parte del Qatar, della Turchia e in Ligue 1.