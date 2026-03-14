Clamoroso a San Siro: si ferma l‘Inter, l’Atalanta pareggia nel finale

La gara tra Inter e Atalanta termina 1-1 con mille polemiche degli interisti sul gol di Krstovic arrivato al minuto 82’. In caso di vittoria da parte del Milan potrebbe riaprirsi clamorosamente la lotta per il titolo.

Pallone Serie A - Proietto

Inter-Atalanta

È stata una gara molto equilibrata, i padroni di casa trovano il vantaggio con Pio Esposito al minuto 26’. Nella ripresa, l’Inter non è riuscita a sfruttare le occasioni di Thuram e Bonny per chiudere l’incontro. I cambi di Palladino hanno riacceso il match, al minuto 82’ infatti arriva la rete di Krstovic tanto discussa: la squadra di Chivu protesta per un presunto fallo su Dumfries, il calciatore olandese però accentua molto il contatto che è abbastanza lieve. Gara che termina in pareggio, possono sorridere i rossoneri che in caso di vittoria contro la Lazio potrebbero accorciare ulteriormente sul primo posto.