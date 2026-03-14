Clamoroso a San Siro: si ferma l‘Inter, l’Atalanta pareggia nel finale
Cade l’Inter nel finale, Krstovic pareggia i conti: corsa scudetto riaperta?
La gara tra Inter e Atalanta termina 1-1 con mille polemiche degli interisti sul gol di Krstovic arrivato al minuto 82’. In caso di vittoria da parte del Milan potrebbe riaprirsi clamorosamente la lotta per il titolo.
Inter-Atalanta
È stata una gara molto equilibrata, i padroni di casa trovano il vantaggio con Pio Esposito al minuto 26’. Nella ripresa, l’Inter non è riuscita a sfruttare le occasioni di Thuram e Bonny per chiudere l’incontro. I cambi di Palladino hanno riacceso il match, al minuto 82’ infatti arriva la rete di Krstovic tanto discussa: la squadra di Chivu protesta per un presunto fallo su Dumfries, il calciatore olandese però accentua molto il contatto che è abbastanza lieve. Gara che termina in pareggio, possono sorridere i rossoneri che in caso di vittoria contro la Lazio potrebbero accorciare ulteriormente sul primo posto.