Agostinelli: "Senza Gila e Romagnoli è una Lazio da 14° posto"

Tra il malcontento dei tifosi e una contestazione che prosegue ad oltranza, la società biancoceleste continua il proprio lavoro sul mercato, nel tentativo di rivoluzionare, o meglio ridimensionare, la rosa da mettere a disposizione di Gattuso, proseguendo a cedere i pezzi pregiati per fare cassa, essendo obbligati per la seconda sessione consecutiva, dopo il blocco del mercato, al saldo zero.

Dopo Alessio Romagnoli, sarà il turno di Mario Gila: lo spagnolo è ormai un passo dal Milan e si attende l'ufficialità già in questa settimana. Ai microfoni di Radiosei, è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Andrea Agostinelli, che ha commentato le ultime scelte del club sul fronte delle uscite.

Agostinelli a Radiosei