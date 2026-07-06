Women's Cup, svelati gironi e calendario: i dettagli
In attesa dell’inizio ufficiale della prossima Serie A Women, la Lazio Women, come le altre 11 squadre ammesse al campionato, parteciperà alla seconda edizione della Serie A Women's Cup, che prenderà il via nel weekend tra sabato 22 e domenica 23 agosto.
Come lo scorso anno, tutte le squadre dovranno inizialmente affrontare una fase a gironi, divisa in tre giornate. Al termine della prima fase le quattro semifinaliste affronteranno le semifinali, che a partire da questa stagione si disputeranno in una gara secca, prima della finale in programma tra il 19 e il 20 settembre.
I gironi
GIRONE A
Inter
Lazio
Napoli Women
Parma
GIRONE B
Roma
Fiorentina
Sassuolo
Ternana Women
GIRONE C
Juventus
Milan
Como Women
Como 1907
Il calendario
PRIMA GIORNATA (22-23 agosto)
Girone A
Parma-Inter
Lazio-Napoli Women
Girone B
Ternana Women-Roma
Fiorentina-Sassuolo
Girone C
Como 1907-Juventus
Milan-Como Women
SECONDA GIORNATA (29-30 agosto)
Girone A
Inter-Napoli Women
Lazio-Parma
Girone B
Roma-Sassuolo
Fiorentina-Ternana Women
Girone C
Juventus-Como Women
Milan-Como 1907
TERZA GIORNATA (5-6 settembre)
Girone A
Inter-Lazio
Napoli Women-Parma
Girone B
Roma-Fiorentina
Sassuolo-Ternana Women
Girone C
Juventus-Milan
Como Women-Como 1907
*il programma delle gare e la relativa programmazione televisiva saranno definiti con successivo comunicato ufficiale
SEMIFINALI – 12-13 settembre
FINALE – 19-20 settembre (data, orario e sede da definire)