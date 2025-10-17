Panchina per un ex Lazio: Antonio Filippini ha un nuovo club

Nuova esperienza come allenatore per un ex Lazio. Parliamo di Antonio Filippini che è pronto a sedersi di nuovo in panchina stavolta alla guida di una squadra lombarda. Il suo nuovo club è il Pavia, che dopo l'esonero di Stefano Bellinzaghi, ha deciso di puntare sull'ex centrocampista bresciano che ha nel curriculum, come ultima esperienza, la panchina del Genoa calcio femminile.

Il Pavia e la sua situazione

Il Pavia Calcio 1911 S.S.D. a r.l., meglio noto come Pavia, è una società di calcio lombarda. Al momento milita in serie D, la quarta divisione del campionato italiano. La situazione del club è pessima, infatti occupa la penultima posizione con soli 3 punti conquistati in 7 partite giocate. Inevitabile un cambio di rotta da parte della società. Antonio Filippini dovrebbe essere la cura necessaria per risollevare le sorti del Pavia.

Antonio Filippini e la Lazio

Un anno solo di Lazio per Antonio Filippini, arrivato nella capitale nella prima Lazio di Claudio Lotito. Sbarcò nella capitale assieme al fratello Emanuele Filippini. Solo 36 partite con l'aquila sul petto ma una grinta sul rettangolo verde che entrò a far parte subito dei cuori dei tifosi laziali. Anche due i gol realizzati in biancoceleste e il famoso derby del 6 gennaio del 2005 quando la Lazio vinse 3-1 contro i giallorossi con il gol leggendario di Di Canio, con esultanza annessa sotto la curva sud, sbeffeggiando gli avversari romanisti. I gemelli Filippini quel giorno fecero le fiamme in campo facendo sicuramente la differenza sotto il punto di vista della cattiveria agonistica messa nei 90 minuti.