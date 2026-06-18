Provedel all'Inter manca solo l'ok definitivo di Lotito

Come riportato da Il Messaggero, alla fine forse il primo addio, con annesso incasso, sarà quello di Ivan Provedel, ultimo ok di Lotito permettendo. Non che per Alessio Romagnoli ci siano dubbi, ma il portiere ha “superato” il difensore ed è pronto ad accasarsi all’Inter.

Tutto fatto con l'Inter

Tutto sistemato con i nerazzurri (per lui) da una settimana, tutto fatto anche con la Lazio dopo l’incontro tra l’agente Rava e il ds Angelo Fabiani a Formello di martedì: 3 milioni di euro nelle casse biancocelesti (rispetto ai 4 inizialmente richiesti e risparmio di 2,2 milioni netti sull’ingaggio). Manca solo il via libera definitivo. Confermato anche da chi gestisce il giocatore intercettato a Milano ieri pomeriggio: «Siamo molto vicini – ha detto Rava - abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa definire questo trasferimento. Ivan è tifoso interista da sempre, è la chiusura di un cerchio. Ha fatto un percorso lungo nella sua carriera, siamo fiduciosi». Insomma, il primo addio è di fatto ufficiale con Provedel che, pur di andar via, ha accettato di guadagnare meno (1,7 il suo stipendio in nerazzurro per i prossimi tre anni). Lo avevamo anticipato: è sicuro di potersi giocare il posto da titolare con Martinez e si è preso un rischio calcolato.

Mandas sarà titolare alla Lazio

E adesso non ci sono nemmeno dubbi sul fatto che sarà Mandas, di rientro dal Bournemouth, a prendersi la maglia da numero uno. Alle sue spalle ci sarà Edoardo Motta, lanciato nella mischia troppo presto rispetto a quello che era il cammino che la Lazio aveva in mente per lui. Un giovane che avrà tutto il tempo di crescere senza pressione