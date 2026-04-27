Lazio-Udinese, Atta: "Alla fine eravamo vicini a vincere ma questo é il calcio"

Atta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Udinese.

Una delusione, penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo iniziato molto bene, poi preso il gol, però abbiamo reagito bene. Alla fine eravamo vicini a vincere, un peccato, però così è il calcio. Dobbiamo imparare da questi momenti. Abbiamo parlato di questo nuovo ruolo prima della partita, lui pensava che avrei fatto bene, io mi sento di aver fatto bene.

Sono felice ma solo per il premio di MVP, alla fine non abbiamo vinto. Sono felice per la prestazione, è stata una bella partita e dobbiamo continuare così. Peccato perché abbiamo preso questo gol alla fine, dobbiamo imparare da questo. Siamo orgogliosi di aver lottato, conta la reazione e il gioco fatto a inizio gara. Siamo contenti, dobbiamo continuare così anche con il possesso palla e dobbiamo lavorare per la prossima partita. È il mio secondo anno qui e sono molto contento, imparo tanto ogni giorno anche se c’è ancora tanto da fare e spero di poter continuare a imparare con il mister e i compagni.