Lazio-Udinese, Ehizibue: "Stasera ho segnato ul mio primo gol. Obiettivo? 50 punti"

Kingsley Ehizibue ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Udinese

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Kingsley Ehizibue ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Udinese.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

L'intervento di Ehizibue a Sky Sport

Gol? Questo è il mio primo gol, un gol importante. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, poi… però abbiamo conquistato un punto. Vogliamo 50 punti, sì, speriamo la prossima arrivi un +3.

L'intervento di Ehizibue a Dazn

Oggi abbiamo fatto bene, pecccto per l’ultimo gol. Questa però è la mentalità giusta. Il gol? Non l’ho rivisto ancora, ma penso di aver fatto una bella rete. 

Conferenza Noslin: "Due punti persi. Abbiamo bisogno di recuperare…"
Lazio-Udinese, Runjaic: " Non sono contento al 100%. A Sarri ho chiesto..."