Lazio-Udinese, Ehizibue: "Stasera ho segnato ul mio primo gol. Obiettivo? 50 punti"

Kingsley Ehizibue ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Udinese.

Gol? Questo è il mio primo gol, un gol importante. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, poi… però abbiamo conquistato un punto. Vogliamo 50 punti, sì, speriamo la prossima arrivi un +3.