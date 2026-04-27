Lazio-Udinese, Ehizibue: "Stasera ho segnato ul mio primo gol. Obiettivo? 50 punti"
Kingsley Ehizibue ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Udinese
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Kingsley Ehizibue ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Udinese.
L'intervento di Ehizibue a Sky Sport
Gol? Questo è il mio primo gol, un gol importante. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, poi… però abbiamo conquistato un punto. Vogliamo 50 punti, sì, speriamo la prossima arrivi un +3.
L'intervento di Ehizibue a Dazn
Oggi abbiamo fatto bene, pecccto per l’ultimo gol. Questa però è la mentalità giusta. Il gol? Non l’ho rivisto ancora, ma penso di aver fatto una bella rete.