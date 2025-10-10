Roma, Gualtieri: “Stiamo lavorando a due nuovi stadi in città”

Dopo Milano, anche a Roma la strada verso i nuovi impianti sportivi sembra quella giusta. In occasione dell’assemblea dell’EFC (European Football Club), il sindaco Roberto Gualtieri ha parlato con entusiasmo dei lavori legati alla costruzione del nuovo stadio della Roma, che sorgerà nell’area di Pietralata.

Stiamo lavorando a due nuovi stadi in città. Per quello della Roma siamo ormai all’ultima tappa, sarà uno degli stadi più belli al mondo.