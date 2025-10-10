Roma, Gualtieri: “Stiamo lavorando a due nuovi stadi in città”
Il sindaco ottimista sul progetto della Roma a Pietralata e conferma progressi anche per lo stadio della Lazio
Il progetto giallorosso a Pietralata
Dopo Milano, anche a Roma la strada verso i nuovi impianti sportivi sembra quella giusta. In occasione dell’assemblea dell’EFC (European Football Club), il sindaco Roberto Gualtieri ha parlato con entusiasmo dei lavori legati alla costruzione del nuovo stadio della Roma, che sorgerà nell’area di Pietralata.
Le parole del sindaco
Stiamo lavorando a due nuovi stadi in città. Per quello della Roma siamo ormai all’ultima tappa, sarà uno degli stadi più belli al mondo.
Il primo cittadino ha poi confermato che anche per il progetto del nuovo impianto della Lazio i lavori procedono, segno della volontà di dotare la Capitale di due strutture moderne e all’avanguardia per entrambe le squadre.