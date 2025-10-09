Urbano Cairo : "Sul rigore assegnato alla Lazio? Abituati a torti arbitrali. Su Baroni..."

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto a margine dell’ottava edizione del Festival dello Sport di Trento, rilasciando alle dichiarazioni riguardanti l'attuale situazione del Toro, e sull'ultima sfida andata in scena all'Olimpico di Roma contro la Lazio.

Prima della sosta per gli impegni delle nazionali, i biancocelesti hanno ospitato per la sesta giornata di Serie A i granata di Marco Baroni - tornato per la prima volta nella Capitale dopo aver lasciato lo scorso anno la guida tecnica dei capitolini - in una sfida da cardiopalma - terminata 3-3 - , che fino agli ultimi minuti ha tenuto aperti i conti, fino al rigore assegnato ai biancocelesti per un duro fallo ai danni di Noslin in area di rigore. Anche sul penalty dell'ultimo turno il presidente del Toro è voluto intervenire, di seguito le sue parole.

Cairo sul rigore assegnato alla Lazio

Il calendario è stato subito molto impegnativo: nelle prime sei partite, la squadra ha affrontato cinque avversarie che lo scorso anno si sono classificate tra le prime dieci. In alcune occasioni è mancato l’atteggiamento giusto, ma nell’ultima gara, finita purtroppo col pareggio finale, che tutti dicono che non fosse rigore. Ma tanto coi torti arbitrali ci siamo abituati.

Sul futuro di Baroni