Urbano Cairo : "Sul rigore assegnato alla Lazio? Abituati a torti arbitrali. Su Baroni..."
Le dichiarazioni del presidente del Torino al Festival dello Sport di Trento
Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto a margine dell’ottava edizione del Festival dello Sport di Trento, rilasciando alle dichiarazioni riguardanti l'attuale situazione del Toro, e sull'ultima sfida andata in scena all'Olimpico di Roma contro la Lazio.
Prima della sosta per gli impegni delle nazionali, i biancocelesti hanno ospitato per la sesta giornata di Serie A i granata di Marco Baroni - tornato per la prima volta nella Capitale dopo aver lasciato lo scorso anno la guida tecnica dei capitolini - in una sfida da cardiopalma - terminata 3-3 - , che fino agli ultimi minuti ha tenuto aperti i conti, fino al rigore assegnato ai biancocelesti per un duro fallo ai danni di Noslin in area di rigore. Anche sul penalty dell'ultimo turno il presidente del Toro è voluto intervenire, di seguito le sue parole.
Cairo sul rigore assegnato alla Lazio
Il calendario è stato subito molto impegnativo: nelle prime sei partite, la squadra ha affrontato cinque avversarie che lo scorso anno si sono classificate tra le prime dieci. In alcune occasioni è mancato l’atteggiamento giusto, ma nell’ultima gara, finita purtroppo col pareggio finale, che tutti dicono che non fosse rigore. Ma tanto coi torti arbitrali ci siamo abituati.
Sul futuro di Baroni
C'è fiducia per Baroni: sta lavorando con serietà, e diversi giocatori arrivati in estate stanno migliorando la condizione: tra questi, Ngonge e Simeone, mentre Nkounkou ha già mostrato buone qualità. Asllani sta trovando più spazio. La rosa ha valore, il mister ha grande voglia di fare bene e la società ha investito su profili importanti, alcuni dei quali, come Aboukhlal e Anjorin, non si sono ancora visti ma potranno dare il loro contributo nel corso della stagione. L’auspicio è che cresca sempre di più l’amalgama tra i giocatori.