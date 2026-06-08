Calciomercato Lazio, caccia al talento: Lautaro Rivero è l’idea low cost per blindare la difesa

Mentre si definiscono le situazioni dei big, la Lazio sonda il mercato sudamericano alla ricerca di un profilo giovane e futuribile. L'ultima idea porta il nome di Lautaro Rivero, centrale mancino classe 2003 del River Plate. Secondo quanto espresso dal portale argentino Olé e riportato dal Corriere dello Sport, nonostante una clausola rescissoria teorica da 100 milioni, il club argentino è pronto a privarsene per una cifra tra i 7 e i 10 milioni di euro, nell'ambito di un profondo rinnovamento della rosa. Per la dirigenza biancoceleste, si tratta di un'occasione intrigante per inserire in organico un elemento già esperto nonostante la giovane età e nel giro della nazionale argentina.

Una corsa contro il tempo e la concorrenza

Il profilo di Rivero è finito sul taccuino di diversi club europei, rendendo la missione della Lazio tutt’altro che semplice. Oltre all'interesse dell'Udinese in Italia, il difensore è monitorato anche dalla Real Sociedad e dal Brighton, società che vanta legami con altri obiettivi biancocelesti, come Coppola. Per la Lazio, il rischio è quello di perdere terreno rispetto a una concorrenza agguerrita, ma la prudenza resta la parola d'ordine: prima di ogni affondo, la società deve necessariamente sfoltire la rosa e liberare risorse a bilancio.

La strategia di Gattuso per il rinnovamento

Gattuso osserva con attenzione, consapevole che Rivero rispecchia la tipologia di giocatore su cui intende costruire il nuovo ciclo: giovane, con margini di crescita elevati e una prospettiva di rivalutazione economica nel medio periodo. La trattativa non è però priva di incognite: la stagione complicata del giocatore in Argentina ha sollevato qualche punto interrogativo sulla sua attuale tenuta, ma il potenziale tecnico resta indiscutibile. La Lazio è al bivio: tentare l'affondo immediato per bruciare le tappe o attendere che il mercato si sblocchi per piazzare il colpo decisivo.