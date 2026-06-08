Lazio, porta a sorpresa: Gattuso vuole Mandas titolare. Il destino in mano al Bournemouth

Il destino della porta biancoceleste è appeso a una data cerchiata in rosso: lunedì 15 giugno. Entro quella scadenza, il Bournemouth dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto per Christos Mandas, fissato a 18 milioni di euro. Nonostante i tentativi del club inglese di ottenere uno sconto, la Lazio ha alzato un muro invalicabile, determinata a non cedere sulle cifre pattuite a gennaio. Il portiere greco, che in Inghilterra ha trovato meno spazio del previsto, osserva la situazione in attesa di capire quale maglia indosserà nella prossima stagione.

La promessa di "Ringhio"

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Gennaro Gattuso ha le idee molto chiare sul futuro del reparto: ha scelto Mandas come suo portiere titolare e lo ha già rassicurato con una chiamata diretta, spiegandogli il ruolo centrale che avrebbe nel suo progetto tecnico. Se il riscatto da parte degli inglesi non dovesse arrivare, il classe 2001 tornerebbe a Formello con i gradi da numero uno. Questa mossa tattica di Gattuso comporterebbe uno stravolgimento delle gerarchie attuali, con Motta declassato a vice e la cessione definitiva di Provedel, ormai fuori dai piani del tecnico.

Una scelta di campo per la rifondazione

La permanenza di Mandas diventerebbe dunque la prima pietra del nuovo corso tattico. La dirigenza, sostenendo la linea di Gattuso, ha dimostrato di voler puntare sul talento ellenico per guidare la retroguardia, preferendolo a una gestione basata sull'usato sicuro. Al momento tutto resta in sospeso: se il Bournemouth farà il passo decisivo, la Lazio dovrà tornare sul mercato; in caso contrario, il tecnico avrà il suo titolare, pronto a riprendersi il posto che ha lasciato la scorsa stagione.