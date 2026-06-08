Calciomercato Lazio, Gattuso richiede un centravanti: individuato un profilo in Inghilterra

La nuova Lazio targata Gennaro Gattuso ha una priorità che non ammette deroghe: l'innesto di una punta centrale in grado di fare la differenza. Nonostante la presenza in rosa di Dia e Ratkov, il tecnico ha fatto capire chiaramente alla società di aver bisogno di un profilo con caratteristiche diverse. Anche Tijjani Noslin, pur essendo un talento prezioso, viene interpretato dall'allenatore più come un esterno o un trequartista capace di svariare dietro le punte nel suo 4-2-3-1, piuttosto che come il terminale offensivo di riferimento.

L’asse con Londra: l’idea Pablo Felipe

In questo scenario di continua ricerca, il mercato offre spesso suggerimenti dai canali più disparati. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nelle ultime ore sarebbe stato proposto dall'agente Jorge Mendes il profilo di Pablo Felipe, 22enne centravanti brasiliano attualmente in forza al West Ham. Il giocatore era già stato accostato al club biancoceleste durante la scorsa finestra invernale, poco prima che il club inglese decidesse di investire 25 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

La retrocessione degli Hammers come chiave di volta

La clamorosa retrocessione in Championship del West Ham, avvenuta al termine di una stagione travagliata, potrebbe cambiare drasticamente le carte in tavola. Il club londinese, costretto ora a una profonda ristrutturazione finanziaria e tecnica, potrebbe vedere in una cessione eccellente il modo per alleggerire il bilancio. Nonostante al momento si tratti soltanto di una proposta arrivata tramite l'agente e manchino riscontri concreti su una trattativa avviata, il precedente dell'operazione Castellanos insegna che l'asse Roma-Londra resta una pista calda, pronta a riaccendersi qualora la Lazio decidesse di affondare il colpo.