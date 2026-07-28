Zidane è il nuovo ct della Francia: "Era l'unica cosa che volevo fare..."

Sulla panchina della Francia arriva l'ex Real Madrid

La Francia riparte da Zidane, è lui il nuovo commissario tecnico della Nazionale francese. L'ex allenatore del Real Madrid torna in panchina dopo ben 5 anni. Come riportato da Sky Sport, Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, ha confermato un accordo di quattro anni fino al Mondiale 2030. Il presidente ha raccontato anche una frase pronunciata da Zidane durante i colloqui: "Presidente, so come si vince". Secondo Diallo, queste parole hanno trasmesso la convinzione e la voglia di guidare la Francia. L'incarico partirà ufficialmente il 1° agosto.

Zidane aveva concluso la sua ultima esperienza al Real Madrid, è stato vincitore di una Champions League e due Coppe Intercontinentali. Da tecnico, ha iniziato nelle giovanili dei Blancos e, promosso in prima squadra, ha raggiunto per tre volte consecutive il trionfo in Champions League, tra il 2015 e il 2018.

Le prime parole di Zidane, presentato in Conferenza stampa