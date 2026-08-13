Avanza la trattativa Lazio-Inter per Davide Frattesi: le ultime. Fissate le visite mediche

Ecco gli ultimi aggiornamenti inerenti alla trattativa tra il club biancoceleste e nerazzurro per Davide Frattesi

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
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Ecco gli ultimi aggiornamenti inerenti alla trattativa tra il club biancoceleste e nerazzurro per Davide Frattesi, che presto farà ritorno nel luogo dov'è cresciuto.

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L'intervento di Matteo Moretto 

L'obbligo di riscatto da 14 milioni per Frattesi scatterà se la Lazio dovesse arrivare nella parte sinistra della classifica o se il giocatore dovesse fare almeno 22 presenze in Serie A. L'Inter conserva il 50% sull'eventuale futura rivendita.

L'intervento di Damiano Er Faina 

Arrivati i documenti firmati dalla Lazio proprio in questi minuti. Frattesi farà le visite mediche domani.

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