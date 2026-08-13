Avanza la trattativa Lazio-Inter per Davide Frattesi: le ultime. Fissate le visite mediche
Ecco gli ultimi aggiornamenti inerenti alla trattativa tra il club biancoceleste e nerazzurro per Davide Frattesi
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
Ecco gli ultimi aggiornamenti inerenti alla trattativa tra il club biancoceleste e nerazzurro per Davide Frattesi, che presto farà ritorno nel luogo dov'è cresciuto.
L'intervento di Matteo Moretto
L'obbligo di riscatto da 14 milioni per Frattesi scatterà se la Lazio dovesse arrivare nella parte sinistra della classifica o se il giocatore dovesse fare almeno 22 presenze in Serie A. L'Inter conserva il 50% sull'eventuale futura rivendita.
L'intervento di Damiano Er Faina
Arrivati i documenti firmati dalla Lazio proprio in questi minuti. Frattesi farà le visite mediche domani.