Di Marzio: "l'Inter dà l'ok al prestito con obbligo per Frattesi, ora la Lazio…"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter per lasciar partire Frattesi avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto
Davide Frattesi - Depositphotos
Nelle ultime ore si è accesa la pista fra Lazio ed Inter per Davide Frattesi con i due club che stanno portando avanti la trattativa.
L'Inter apre al prestito
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter per lasciar partire Frattesi avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto a facili condizioni più una percentuale sulla futura rivendita. Ora la palla passa in mano alla Lazio che deve decidere se affondare il colpo a queste condizioni.
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