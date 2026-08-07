Lazio, accordo con il nuovo bomber: il suo club tratta la cessione in prestito con riscatto

La Lazio è sempre più vicina a chiudere un importante colpo per il reparto offensivo. Il club biancoceleste è infatti a un passo dall'acquisto del centravanti croato Franjo Ivanović, classe 2003, attualmente in forza al Benfica.

L'operazione sembra ormai ben avviata e potrebbe concludersi sulla base di una formula precisa. L'attaccante arriverebbe nella Capitale in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Lazio in vantaggio per Ivanović

La società capitolina avrebbe ormai superato la concorrenza del Lens, altra squadra interessata al giovane attaccante. I biancocelesti sarebbero infatti riusciti a ottenere la preferenza del calciatore, compiendo un passo importante verso la definizione dell'affare.

L'intesa rappresenterebbe un'accelerazione significativa per il mercato della Lazio, che si avvicina così all'ingaggio di un nuovo centravanti.

Formula dell'operazione con il Benfica

L'accordo tra i club prevederebbe il trasferimento di Franjo Ivanović dal Benfica con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il diritto diventerebbe automaticamente obbligo di riscatto al verificarsi di specifiche condizioni previste nell'operazione.

La Lazio, secondo Sportmediaset, dopo aver battuto la concorrenza del Lens, appare quindi vicinissima a mettere a segno l'acquisto dell'attaccante croato classe 2003.