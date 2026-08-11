Calciomercato Lazio, trattativa in corso con il Sassuolo per Pinamonti: c'è distanza economica

Saltato Ivanovic, che ha preferito indossare i colori del Lens, e accantonata la pista Gimenez, la Lazio accelera sul mercato per trovare il centravanti titolare. L'obiettivo numero uno ora è Andrea Pinamonti del Sassuolo.

La trattativa e le cifre

I biancocelesti discutono con il Sassuolo, ma la trattativa è rallentata da una distanza economica, infatti, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli emiliani chiedono 15 milioni, mentre la Lazio era partita da un'offerta di circa 10 milioni, forte della scadenza contrattuale della punta. Il Sassuolo potrebbe però prolungare l'accordo fino al 2028 tramite una clausola, aprendo così alla formula del prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. L'affare resta legato a una cessione in attacco: uno tra Ratkov, Noslin o Dia dovrà fare le valigie.

Andrea Pinamonti: il profilo

Nato a Cles nel 1999 e cresciuto nell'Inter, il centravanti vanta 248 presenze e 59 gol in Serie A con le maglie di Inter, Frosinone, Genoa, Empoli e Sassuolo. Nell'ultima stagione nei neroverdi ha realizzato 9 reti in 36 partite di Campionato, vantando inoltre una presenza con la Nazionale azzurra nel 2022 contro l'Albania.