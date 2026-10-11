Gattuso: "Complimenti ai ragazzi per come hanno preparato il primo tempo..."

La Lazio vince contro il Monza con un risultato finale di 3-1. A mettere la firma nel primo tempo sono stati Nuno Tavares al 3' e Isaksen al 23'. Si apre il secondo tempo con la rete avversaria di Goglichidze, poi arriva il gol di Andrea Pinamonti a chiudere la partita.

Non ci possiamo permettere, sembrava di vedere il secondo tempo contro il Milan. Ho fatto i complimenti, bisogna fare cose fatte bene. Dobbiamo migliorare questo aspetto se vogliamo sorprendere, complimenti ai ragazzi per come hanno preparato il primo tempo, il secondo tempo uguale contro il Milan, noi non ci possiamo permettere di gestire le partite. Dobbiamo andare e fare le cose come sappiamo fare. È una questione di mentalità e atteggiamento, nel secondo tempo abbiamo sofferto le seconde palle. Noi dobbiamo essere bravi, perchè dopo devi coprire la profondità, si corre di più, cominciano ad esserci passaggi senza senso. Secondo me il Monza non emerita questa classifica, il primo tempo abbiamo fatto molto bene. Penso che l'aspetto da migliorare sia questo, è una squadra che lavora bene durante la settimana ma abbiamo questo aspetto da migliorare. Dobbiamo essere sempre ultraoffensivi, Pinamonti è un ragazzo per bene, ha fatto poco in ritiro, stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo. È un ragazzo per bene e ci può dare una mano. Oggi ci è andata bene, come con il Milan, nel secondo tempo eravamo sempre in ritardo, dobbiamo migliorare questo aspetto. Adesso si godono due giorni di riposo e l'importante è capire che non tutte le volte ci può andare bene. Dobbiamo vivere alla giornata, sappiamo le difficoltà che abbiamo. La nostra strada è quella del lavoro, farlo con serietà. Noi dobbiamo vivere alla giornata e lo sappiamo bene.