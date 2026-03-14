Calciomercato Lazio, Diogo Leite più lontano, c'è Comert

“Il calciomercato non dorme mai” e sul taccuino della Lazio come possibile acquisto a parametro zero si è aggiunto un nuovo nome per la difesa.

Occhi su Comert

Come riportato dal Corriere dello Sport, Eray Comert, difensore svizzero, classe ‘98, è in scadenza con il Valencia ed è stato offerto ai biancocelesti. Può rappresentare un’alternativa, ma non come titolare: in questa stagione ha iniziato in panchina, poi nelle ultime sette gare è sceso in campo dal 1', due i gol segnati in stagione.

Stop per Diogo Leite

Photo by Maja Hitij/Getty Images via OneFootball

Sempre come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio a proposito di parametri zero ha fatto firmare Pedraza, terzino del Villareal che arriverà a Formello a giugno, mentre le trattative per Diogo Leite hanno subito uno stop. L'agente del calciatore non aveva reagito bene alle parole di Fabiani in conferenza ed i contatti non si sono poi trasformati in qualcosa di più concreto.