Pedro rivela: "Ho provato a portare Messi alla Lazio"
Photo by Jasper Juinen/Getty Images via Onefootball
L'attaccante spagnolo si prepara a fare le valigie e a salutare definitivamente la Capitale. Ai microfoni ufficiali del club, Pedro ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera alla Lazio, lasciandosi andare anche ad una rivelazione inaspettata: lo spagnolo avrebbe infatti parlato con alcuni suoi ex compagni nel tentativo di convincerli a vestire la maglia laziale, tra cui anche Lionel Messi.
Sei mai stato vicino a convincere qualche tuo ex compagno a venire alla Lazio?
Ci ho sempre provato. Anche con Messi (ride, ndr) ma ovviamente non era facile. Poi Jordi Alba e De Gea quando erano svincolati. Anche Bartra ricordo che ne parlai con Sarri. Stesso discorso per David Luiz. Mi sarebbe piaciuto fargli conoscere la passione dei nostri tifosi.