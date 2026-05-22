Pedro rivela: "Ho provato a portare Messi alla Lazio"

L'attaccante spagnolo si prepara a fare le valigie e a salutare definitivamente la Capitale. Ai microfoni ufficiali del club, Pedro ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera alla Lazio, lasciandosi andare anche ad una rivelazione inaspettata: lo spagnolo avrebbe infatti parlato con alcuni suoi ex compagni nel tentativo di convincerli a vestire la maglia laziale, tra cui anche Lionel Messi.

Sei mai stato vicino a convincere qualche tuo ex compagno a venire alla Lazio?