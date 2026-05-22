Ritiro estivo a Formello, si va verso la conferma: i dettagli
Verso la conferma del ritiro estivo della Lazio al Centro Sportivo di Formello
Per il secondo anno consecutivo, la Lazio potrebbe svolgere la preparazione estiva presso il centro sportivo di Formello. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il ritiro estivo si svolgerà con ogni probabilità al Training Center di Formello per circa 15 giorni.
I dettagli sul ritorno a Formello
Stando a quanto riferito dal quotidiano, la preparazione dovrebbe prendere il via il 13 luglio, mentre nei 2-3 giorni precedenti i calciatori verranno sottoposti alle consuete visite mediche di idoneità. Inoltre, sono in programma alcune amichevoli all’estero, prima del debutto ufficiale della stagione, fissato per il weekend del 15-16 agosto quando la Lazio affronterà i trentaduesimi di Coppa Italia.