Ritiro estivo a Formello, si va verso la conferma: i dettagli

Verso la conferma del ritiro estivo della Lazio al Centro Sportivo di Formello

Ginevra Sforza /

Per il secondo anno consecutivo, la Lazio potrebbe svolgere la preparazione estiva presso il centro sportivo di Formello. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il ritiro estivo si svolgerà con ogni probabilità al Training Center di Formello per circa 15 giorni.

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I dettagli sul ritorno a Formello

Stando a quanto riferito dal quotidiano, la preparazione dovrebbe prendere il via il 13 luglio, mentre nei 2-3 giorni precedenti i calciatori verranno sottoposti alle consuete visite mediche di idoneità. Inoltre, sono in programma alcune amichevoli all’estero, prima del debutto ufficiale della stagione, fissato per il weekend del 15-16 agosto quando la Lazio affronterà i trentaduesimi di Coppa Italia.

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