Lazio, il comunicato ufficiale sull'infortunio di Mario Gila

Gioia in casa Lazio per il successo ottenuto nella semifinale di coppa Italia contro l'Atalanta di Palladino. I biancocelesti si sono guadagnati la finale della competizione, che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma il 13 maggio del 2026. C'è però una nota amara della serata ovvero l'infortunio di Mario Gila. Il difensore spagnolo ha dovuto lasciare il campo in anticipo nel corso del match di mercoledì sera. La società ha emanato poco fa un comunicato ufficiale sulle condizioni del calciatore.

Le sue condizioni ed il comunicato del club

Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Durante la gara Atalanta-Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia. Il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni cliniche saranno rivalutate nei prossimi giorni.

La situazione in vista della finale

Ovviamente la data cerchiata in rosso sul calendario è il 13 maggio quando la Lazio si giocherà la coppa Italia contro l'Inter. Tutti, nell'ambiente biancoceleste, incrociano le dita per il rientro di Mario Gila, pilastro della retroguardia capitolina. Tutto dipenderà dai prossimi giorni, in caso lo spagnolo non dovesse farcela giocare il giovane danese Provstgaard.