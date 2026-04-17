Un Campione per Amico, Graziani: "Lo sport é inclusione e ti aiuta nelle regole della vita"
L'ex calciatore Francesco Graziani è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico"
L'ex calciatore Francesco Graziani ha rilasciato delle dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico", che si sta tenendo presso il Salone d'Onore del Coni.
Le dichiarazioni di Francesco Graziani
Non avanza mai lo spirito di partecipare a questi progetto ed aiutare i bambini. Ai bambini dico sempre che bisogna trovare l'equilibrio tra la playstation e lo sport. Lo sport é divertimento, inclusione, ti aiuta nelle regole della vita. Sport e scuola sono fondamentali. Noi giochiamo sempre con tutti i bambini, fino all'ultimo, senza fare restare indietro nessuno. Il bambino in quella giornata non si annoia.
Nella vita e più le volte che si perde piuttosto a quelle che si vince. La vittoria compensa i tanti sacrifici. La parola perdere non si usa fino ad una certa eta. Da una sconfitta escono sempre i presupposti per poter vincere.