Un Campione per Amico, Graziani: "Lo sport é inclusione e ti aiuta nelle regole della vita"

L'ex calciatore Francesco Graziani ha rilasciato delle dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico", che si sta tenendo presso il Salone d'Onore del Coni.

Non avanza mai lo spirito di partecipare a questi progetto ed aiutare i bambini. Ai bambini dico sempre che bisogna trovare l'equilibrio tra la playstation e lo sport. Lo sport é divertimento, inclusione, ti aiuta nelle regole della vita. Sport e scuola sono fondamentali. Noi giochiamo sempre con tutti i bambini, fino all'ultimo, senza fare restare indietro nessuno. Il bambino in quella giornata non si annoia.