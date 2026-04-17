Un Campione per Amico, Cacciatori: "É importante far scegliere ai giovani il loro sport..."

La pallavolista Maurizia Cacciatori si è espressa alla conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico"

Michelle De Angelis /
Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Lega Serie A via onefootball
Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Lega Serie A via onefootball

La pallavolista Maurizia Cacciatori ha rilasciato delle dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico", che si sta tenendo presso il Salone d'Onore del Coni.

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Le dichiarazioni di Maurizia Cacciatori

E motivo di grande orgoglio essere qui con tutti voi. Non gioco più ma sono una mamma e per questo capisco quanto sia importante promuovere lo sport e far scegliere ai giovani il loro sport, mettendosi in gioco e lasciando da parte la paura. Il simbolo scelto, l'aquila, e il più adatto. E un grande simbolo. 

Ho iniziato a sognare ad essere una professionista di pallavolo a 10 anni. Mi sono allenata tanto ma non ero sicura, poi alla prima Olimpiade ho ricordato la promessa che mi ero fatta. 

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