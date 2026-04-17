Un Campione per Amico, Cacciatori: "É importante far scegliere ai giovani il loro sport..."

La pallavolista Maurizia Cacciatori ha rilasciato delle dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico", che si sta tenendo presso il Salone d'Onore del Coni.

E motivo di grande orgoglio essere qui con tutti voi. Non gioco più ma sono una mamma e per questo capisco quanto sia importante promuovere lo sport e far scegliere ai giovani il loro sport, mettendosi in gioco e lasciando da parte la paura. Il simbolo scelto, l'aquila, e il più adatto. E un grande simbolo.