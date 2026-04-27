Lazio-Udinese, Sarri: “Oggi è difficile dal punto di vista mentale. Su Gila e Zaccagni…”

Tra meno di un’ora Lazio e Udinese si sfideranno per quella che sarà la trentaquattresima giornata di Serie A: dopo la gioia in Coppa Italia, i biancocelesti vogliono dare continuità di risultati anche in campionato. Nel pre partita, Sarri ha parlato così ai microfoni di Dazn.

Hanno avuto due giorni liberi per azzerare, poi abbiamo iniziato a pensare a questa partita. Ora non dobbiamo pensare a quanto fatto ma a quello che c'è da fare. Oggi è una partita difficile dal punto di vista mentale, scaricare l'adrenalina e ricaricare non sarà facile. Gila e Zaccagni recuperano in settimana? Spero di sì, non si tratta di grandi infortuni ma di acciacchi. Si spera in un recupero veloce da fare durante la settimana. Rovella? Vediamo come va la partita, è una notizia stupenda, stiamo parlando di un ragazzo che non ha fatto una partita intera ed è da ricondizionare.