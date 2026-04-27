Lazio-Udinese, Sarri: “Oggi è difficile dal punto di vista mentale. Su Gila e Zaccagni…”

Le parole di Sarri nel pre partita di Lazio-Udinese

Emanuele Petrucci /
Sarri
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball

Tra meno di un’ora Lazio e Udinese si sfideranno per quella che sarà la trentaquattresima giornata di Serie A: dopo la gioia in Coppa Italia, i biancocelesti vogliono dare continuità di risultati anche in campionato. Nel pre partita, Sarri ha parlato così ai microfoni di Dazn.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lazio
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball


 

Lazio-Udinese, le parole di Sarri nel pre partita 

Hanno avuto due giorni liberi per azzerare, poi abbiamo iniziato a pensare a questa partita. Ora non dobbiamo pensare a quanto fatto ma a quello che c'è da fare. Oggi è una partita difficile dal punto di vista mentale, scaricare l'adrenalina e ricaricare non sarà facile. Gila e Zaccagni recuperano in settimana? Spero di sì, non si tratta di grandi infortuni ma di acciacchi. Si spera in un recupero veloce da fare durante la settimana. Rovella? Vediamo come va la partita, è una notizia stupenda, stiamo parlando di un ragazzo che non ha fatto una partita intera ed è da ricondizionare.

Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri
Coppa Italia, biglietti per Lazio-Inter: tutte le info