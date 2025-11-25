Giudice Sportivo, Matteo Guendouzi entra in diffida

È uscito il comunicato del Giudice Sportivo con il riepilogo delle sanzioni comminate nel corso della 12° giornata

È uscito il comunicato del Giudice Sportivo con il riepilogo delle sanzioni comminate nel corso della 12° giornata.

Quarta ammonizione per Guendouzi

Come si evince dal comunicato, per Matteo Guendouzi l'ammonizione ricevuta contro il Lecce al 79' lo fa entrare in diffida poiché si tratta della quarta sanzione ricevuta dal giocatore dall'inizio del campionato. Le altre ammonizioni si erano verificate contro Como, Juventus e Pisa a cui va aggiunto il cartellino rosso ricevuto al termine del derby che lo ha tenuto fuori per due giornate. Il centrocampista francese dovrà fare molta attenzione nelle prossime gare considerata anche l'emergenza a centrocampo che sta nuovamente affrontando la Lazio dopo l'infortunio di Cataldi e l'operazione di Rovella.

I giocatori entrati in diffida in questa giornata

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE): 

GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona) 

GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio)

