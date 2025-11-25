Tegola per Sarri, stop più lungo del previsto per Cataldi

Contro il Lecce l'infermeria della Lazio si sarebbe dovuta svuotare mentre il solito Nuno Tavares è stato recuperato, che non è comunque sceso in campo visto l'andamento favorevole della gara. Durante il match però Sarri si è dovuto privare di Cataldi, sostituito al 45' per un problema fisico, e di Gila a pochi minuti dalla fine del match.

Lesione di primo grado per Cataldi

In conferenza stampa post-partita, Sarri aveva detto che dopo una prima valutazione di spogliatoio sembrava essere per entrambi un affaticamento. Dopo gli esami svolti da Cataldi quest'oggi, però, l'ottimismo è presto svanito, infatti il mediano ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio.

I tempi di recupero

Questo infortunio costringerà Cataldi a rimanere out per i prossimi 15-20 giorni saltando così partite fondamentali come la doppia sfida contro il Milan e la gara contro il Bologna. A questo punto diventa più plausibile il reintegro di Dele-Bashiru visto che l'emergenza infortuni sta colpendo nuovamente il centrocampo.