Napoli-Lazio, trasferta vietata ai residenti nella Regione Lazio
Brutte notizie per la tifoseria biancoceleste. Dopo le recenti trasferte con esodi straordinari, tra le più sentite quella a Reggio Emilia con la presenza di circa 10mila laziali, arriva ora un aggiornamento rischia di frenare l'entusiasmo del popolo biancoceleste. In vista della prossima gara di campionato contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30, è stato comunicato il divieto di trasferta per i sostenitori laziali, residenti nella Regione Lazio.
Una decisione che interrompe inevitabilmente la lunga serie di esodi dei tifosi laziali che hanno contraddistinto la stagione fino ad ora. Tuttavia, questa scelta non rappresenta di certo una novità: sono infatti già due anni consecutivi che viene emesso il divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti al Maradona di Napoli.
La nota della società Lazio
La S.S. Lazio, in conformità alle informazioni ricevute dal Napoli Calcio, informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara di campionato EniLive Napoli-Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Maradona di Napoli, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:
Prezzo Tagliando € 40,00
Modalità di vendita solo on-line: Circuito TicketOne.
Inizio Vendite: 04.11.2026 ore 14.00
Chiusura Vendite: 07.11.2026 ore 19.00
SOLO WEB: divieto di vendita ai residenti nella regione Lazio, anche se fidelizzati. Per i residenti nelle altre regioni, solo possessori di fidelity card Lazio 1900, con emissione del titolo in modalità passbook.
Incedibilità del titolo.
Ingresso: Gate 26.
· Capienza Settore: posti 2.482 denominato Settore Ospiti Superiore.
Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.