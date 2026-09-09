Lazio-Milan, Gattuso ritrova Pinamonti: arrivano rassicurazioni da Formello

La Lazio può tirare un sospiro di sollievo per Andrea Pinamonti. L'attaccante, costretto a lasciare anzitempo il campo contro l'Udinese per un problema alla caviglia destra, sabato sarà regolarmente al suo posto contro il Milan.

Il timore iniziale era che il problema potesse essere più serio. Le notizie arrivate direttamente da Formello, però, hanno tranquillizzato sulle condizioni del classe '99: il peggio è stato scongiurato.

Resta ora da capire quale utilizzo ne farà Gattuso nella prossima partita. Pinamonti ha ancora bisogno di tempo per inserirsi completamente nei meccanismi della squadra e adattarsi al nuovo modo di giocare, ma la fiducia della società nei suoi confronti resta alta.

Pinamonti, paura dopo il problema alla caviglia contro l'Udinese

La prima partita da titolare di Andrea Pinamonti con la maglia della Lazio non si era conclusa come sperato. L'attaccante era stato infatti sostituito a causa di un problema alla caviglia destra.

A provocarlo era stata un'entrata pericolosa e in ritardo di Kabasele, intervento punito con il fallo. Una volta tornato in panchina, Pinamonti aveva immediatamente applicato del ghiaccio sulla zona interessata nel tentativo di limitare il problema.

La situazione aveva però fatto scattare qualche preoccupazione. Gattuso e gli altri componenti dello staff medico temevano infatti che potesse trattarsi di qualcosa di più grave.

Lazio-Milan, Pinamonti ci sarà: le ultime da Formello

La buona notizia, secondo tuttomercatoweb.com, è arrivata ieri. Direttamente da Formello sono giunte rassicurazioni sulle condizioni dell'attaccante: Pinamonti sabato sarà regolarmente al suo posto.

Rimane soltanto da capire come il tecnico biancoceleste deciderà di utilizzarlo contro il Milan. Il classe '99 ha bisogno di tempo per adattarsi ai nuovi compagni e assimilare pienamente il nuovo modo di giocare.

La Lazio, però, crede molto nell'attaccante. Una fiducia importante, testimoniata anche dall'investimento effettuato dalla società per portarlo in biancoceleste.