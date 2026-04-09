Lazio, verso un altro anno zero: tra mercato, incognite sui rinnovi e futuro di Sarri

Tante incognite e poche certezze attendono la Lazio in vista della prossima sessione estiva di mercato. L’estate del 2026 si preannuncia infatti molto diversa da quella passata, caratterizzata dal blocco del mercato, e potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione, soprattutto nel caso di mercato a saldo zero. La commissione dà il suo verdetto definitivo il 31 maggio.

Una delle principali incognite riguarda chiaramente il futuro di Maurizio Sarri, il cui contratto è valido fino al 2028, ma con poche certezze sulla sua permanenza. Senza dubbio, un possibile crocevia potrebbe essere già la Coppa Italia, l’unico passo attualmente per raggiungere l’Europa.

Verso il ringiovanimento della rosa e l'alleggerimento del monte ingaggi

Eppure, la Lazio ha già in mente due punti fondamentali da cui ripartire: liberarsi degli ingaggi più pesanti e procedere a un ringiovanimento profondo della rosa, eccezion fatta per l’arrivo a parametro zero di Pedraza. La Lazio vuole tornare in Europa, ma è altrettanto vero che, con questi cambiamenti, non si ripartirà da un anno uno, bensì da un ulteriore anno zero.

Capitolo rinnovi

Un’altra incognita riguarda i rinnovi dei contratti, ancora tutti in sospeso. Solo a maggio inoltrato, secondo quanto riportato da La Repubblica, si capirà meglio il destino dei giocatori biancocelesti. Tra questi, tre contratti scadranno a giugno: Pedro, Hysaj e Basic, quest’ultimo, in particolare, era vicino al rinnovo, ma la situazione resta ancora in stand-by.

Altri nove giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2027, tra cui Gigot, che sarà messo sul mercato. Per Provedel si deciderà invece se resterà o meno alla Lazio, scegliendo uno tra lui e Mandas, mentre è certa la permanenza di Edoardo Motta. Gli altri giocatori in scadenza sono ancora Lazzari, Patric, Cataldi, Cancellieri, Pellegrini e Romagnoli, che dopo la bufera di gennaio potrebbe dare il definitivo addio. In caso di partenza, secondo il quotidiano, verrà ingaggiato un argentino. Gila, anche lui in scadenza, è conteso invece tra Milan e Inter, con la società che chiede 25-30 milioni per il suo cartellino.

In bilico anche Taylor e Provstgaard

Anche Taylor e Provstgaard sono in bilico, soprattutto perché sono tra i giocatori più richiesti sul mercato, in particolare dai club dei Premier League, e per questo sarà necessario valutare attentamente il loro futuro.

In estate Dia verrà riscattato per 11,3 milioni, mentre non è certo il destino di Noslin, su cui il Bologna potrebbe tornare all’assalto. Anche Dele-Bashiru potrebbe dire addio alla Lazio, che lo lascerebbe partire davanti a offerte tra i 15 e i 18 milioni.

In questo scenario, in caso di qualificazione dell’Europa League, scatterebbe l’obbligo di riscatto da 14 milioni invece per Daniel Maldini.

Tante questioni ancora da chiarire, ma una cosa è certa: prossimo anno la Lazio ripartirà da con un nuovo anno zero, con o senza Sarri.