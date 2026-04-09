Lichtsteiner racconta il suo primo allenamento alla Lazio: "Arrivai, ma non c'era nessuno"

L'ex terzino biancoceleste ha raccontato un aneddoto relativo al suo arrivo nella Capitale

Ginevra Sforza /
Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images via Onefootball
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Nella lunga intervista concessa ai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex terzino biancoceleste, Stephan Lichtsteiner, ha raccontato tra i momenti più importanti della sua carriera, anche un aneddoto relativo al suo primo allenamento alla Lazio.

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Lichtsteiner alla Gazzetta dello Sport

Ricordo il primo allenamento alla Lazio. Arrivai al campo e non c'era nessuno. Pensavo di aver sbagliato orario, invece con il tempo mi sono abituato ai ritmi di Roma. Si fa tutto con più calma e meno precisione. Tosta per uno svizzero all'inizio...

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