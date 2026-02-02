Giordano: "Stadio vuoto segnale forte, ma Sarri..."

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la protesta messa in atto dai tifosi biancocelesti in occasione della gara contro il Genoa e le parole pronunciate successivamente da Maurizio Sarri.

Queste le sue parole:

Il nostro popolo ha sempre fatto grandi iniziative, se credono che possa stimolare questo possono continuare su questa linea,se vogliono ritornare possono ritornare, ognuno è libero di fare e di scegliere quello che vuole. L'importante è la vita della Lazio, è importante in questo momento avere tre o quattro punti in più a fine stagione, perché uno può dire che con il pubblico potremmo avere quattro punti in più rispetto alla vita della Lazio sia niente.

Questo è stato proprio un messaggio tanto forte, anche perché lo stadio era praticamente semideserto. L'esultanza di Pedro? Fa capire che i giocatori sono con la curva e non con la dirigenza. No, quella dell'allenatore a me non piace, a me queste sviolinate non piacciono. Le diceva a Napoli, le dice qua, non mi piace. Ritorna sempre sui tifosi, queste ruffianate sui tifosi e questa a me non piacciono.