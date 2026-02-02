Maldini-Lazio, prime sensazioni positive: parla l’agente Riso
L’esordio col Genoa e l’adattamento al calcio di Sarri
Daniel Maldini è ormai a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. Arrivato nella Capitale durante la finestra invernale di mercato, il classe 2001 ha già assaggiato il campo, debuttando con la maglia biancoceleste nella sfida casalinga contro il Genoa.
A fare il punto su questa nuova avventura è stato il suo agente, Giuseppe Riso, intervenuto ai microfoni di TMW. Parole di fiducia e ottimismo per il futuro del suo assistito:
Lui sa quanto è forte. Arriva da un calcio diverso come quello di Palladino, mentre ora si adatterà a quello di Sarri. Sono convinto che potrà valorizzarlo.
Un passaggio, quello alla Lazio, che rappresenta dunque una nuova sfida tecnica e tattica per Maldini, chiamato ora a inserirsi nei meccanismi di Maurizio Sarri e a dimostrare tutto il suo potenziale in maglia biancoceleste.