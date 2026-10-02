Cardone: "Flaminio? Lotito insiste sui 50mila posti. Sulla suggestione Adidas vi dico che..."
Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.
Cardone a Radiosei
Capienza del Flaminio? Lotito insiste, almeno per il momento, sui 50mila posti. Lo schema che ha funzionato meglio di questa Nazionale è con Raspadori a destra che diventa trequartista, il gioco che piace a Zaccagni, chiaramente partendo da sinistra.
Vederlo fuori dalle convocazioni fa un po’ strano, ci sono vecchie ruggini con Mancini, ma il ct non ha chiuso le porte a Zac.