Cardone: "Flaminio? Lotito insiste sui 50mila posti. Sulla suggestione Adidas vi dico che..."

Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei

Ginevra Sforza /

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

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Cardone a Radiosei

Capienza del Flaminio? Lotito insiste, almeno per il momento, sui 50mila posti. Lo schema che ha funzionato meglio di questa Nazionale è con Raspadori a destra che diventa trequartista, il gioco che piace a Zaccagni, chiaramente partendo da sinistra.

Vederlo fuori dalle convocazioni fa un po’ strano, ci sono vecchie ruggini con Mancini, ma il ct non ha chiuso le porte a Zac.

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