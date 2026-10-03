Francia-Italia, le pagelle azzurre: Donnarumma decisivo, Kayode convince

Donnarumma è il migliore degli Azzurri nelle pagelle di Francia-Italia: il portiere prende 8 grazie soprattutto agli interventi nella ripresa. Spiccano anche il 7 di Kayode e quello di Bastoni, autore del gol dell’1-1 dopo aver già segnato contro la Turchia. Le valutazioni della fonte promuovono entrambi i fratelli Esposito e riconoscono i progressi della squadra guidata da Mancini.

Donnarumma, Kayode e Bastoni: i voti della difesa

Donnarumma, 8: dopo un primo tempo con pochi interventi decisivi, si supera all’inizio della ripresa con una doppia parata su Doué e Dembélé. Poco dopo respinge anche un tentativo di Olise.

Kayode, 7: offre una prova convincente sulla fascia destra, combinando forza atletica, corsa e attenzione tattica. Scalvini, 6: mette fisicità e capacità di resistere alla pressione al servizio della difesa a quattro, facendo valere anche quanto appreso da Sarri.

Bastoni, 7: gioca con maggiore serenità. Il sistema a quattro ne limita le avanzate, ma il difensore sceglie il momento giusto per inserirsi nell’area avversaria e segnare l’1-1. Calafiori, 5,5: fatica sulla fascia nel confronto con Olise.

Centrocampo azzurro: Frattesi vicino al gol

Frattesi, 6,5: lavora molto anche nella propria metà campo e recupera diversi palloni. Nel finale del primo tempo va due volte vicino alla rete, senza trovare il gol anche per sfortuna. Tonali, 6: è chiamato più spesso a intervenire nella trequarti difensiva che a impostare il gioco.

Barella, 6: entra al 17’ della ripresa e, dopo un avvio in cui sembra risentire della panchina, trova il modo di dare il proprio contributo. Fagioli, 5,5: fatica a trovare spazio e ritmo in un centrocampo sottoposto a forte pressione.

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