40 anni Lazialità, Gabriele Podavini: "La nostra squadra del -9? É una Lazio amata"

Oggi sabato 27 settembre 2025 è una grande giornata per il mondo biancoceleste, infatti, la rivista "Lazialità" festeggia i suoi primi 40 anni di vita. Fondata a settembre dell'anno 1985 da Guido De Angelis e successivamente diventata un magazine, un formato televisivo, un sito e la rivista ufficiale della Società Sportiva Lazio, durante il periodo in cui Dino Zoff era Presidente. Per la grande occasione è stato organizzato un evento al Campidoglio, dove l'ex terzino Gabriele Podavini, pieno di emozione e nostalgia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

Le dichiarazioni dell'ex biancoceleste Gabriele Podavini a Radiosei

La Lazio dei -9 e il mister Eugenio Fascetti

La nostra è una Lazio amata. Solo col tempo abbiamo capito quello che abbiamo fatto. Dopo la chiamata alle armi di Fascetti siamo partiti e ci siamo resi conti di quello che abbiamo fatto.

Il Lazio Club fondato da lui

L'avevo iniziato ma ci siamo persi strada facendo. Se ho avuto qualche problema? Al Nord sono un po’ polentoni. Ero un pesce fuor d'acqua ma orgoglioso.

La situazione attuale che sta vivendo la squadra biancoceleste

Spero che ci regali qualche soddisfazione, non siamo partiti bene, sono molto scettico ma i risultati si vedono alla fine. Spero che Lotito ci regali qualche emozione

