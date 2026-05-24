Lazio, l'enigmatico post di Gila: saluti di fine stagione o un addio definitivo? Le sue parole
Mario Gila ha pubblicato un'enigmatico post sulla propria piattaforma social in merito alla fine della stagione
Mario Gila ha pubblicato un'enigmatico post sulla propria piattaforma social in merito alla fine della stagione
Le sue parole
Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla LAZIO.
Prima di tutto, volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici.
Ringraziare specialmente la mia compagna per supportarmi nei momenti più importanti e soprattutto per darmi la gioia più bella mai vissuta nella mia vita: aver creato la nostra famiglia. Vi amo. @eleonorapontrelli
E per ultimo, ringraziare a una leggenda del Calcio @pedro17. Te ne vai, e so che te ne vai con il sapore amaro di aver voluto vincere qualcosa, perché questo è proprio quello che ti contraddistingue: l'umiltà, il coraggio e la voglia di voler vincere sempre, che è quello che ci hai trasmesso in questi anni. Ti ringraziamo e ti ringrazio per essere stato al nostro fianco durante auesti 5 anni. Ci mancherai tanto Pedro. Sei stato un punto di riferimento molto importante.